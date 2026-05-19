В ходе визита Путина в Китай планируется обсуждение ключевых мировых кризисов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил журналистам замглавы российского МИД Андрей Руденко.

"У нас очень широкая повестка в переговорах с Китаем. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире", - сказал он.