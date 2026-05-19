Российские ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников за шесть часов вторника

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили российские военные, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московским регионом и Республикой Крым.