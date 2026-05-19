РСПП предложил закрыть информацию о контрсанкционных исках компаний РФ

У ведомств нет единой позиции по этой инициативе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - РСПП предложил предоставить российским юридическим и физическим лицам РФ возможность добиваться в судах РФ возмещения ущерба, понесенного из-за неисполнения зарубежными контрагентами своих обязательств по решению иностранных судов. При этом детали таких контрсанкционных исков, по мнению союза, не должны публиковаться, следует из перечня предложений, представленных президенту Владимиру Путину в рамках съезда РСПП в марте.

"По делам, рассматриваемым судами в связи с контрсанкционными исками, не должны подлежать размещению в сети интернет судебные акты и информация об участвующих в деле лицах, предмете и виде требований", - считают в РСПП.

Возможность подавать контрсанкционные иски на территории РФ должна стать "зеркальной" мерой по отношению к действиям западных юрисдикций, которые на основании санкций препятствуют исполнению обязательств иностранных компаний перед российскими и не дают последним отстаивать свои права в зарубежных судах, и кроме того, позволяют западным контрагентам не исполнять решения российских судов, вынесенных в рамках контрсанкционных исков в РФ.

РСПП попросил предусмотреть в Арбитражном процессуальном кодексе "зеркальную" норму, позволяющую арбитражному суду РФ отказать в исполнении на территории России решений иностранных государственных судов и арбитражей, если эти решения основаны на антироссийских санкциях. Одновременно бизнес-объединение просит усовершенствовать механизмы, позволяющие взыскивать ущерб с иностранных компаний по решению российских судов не только в России, но и за рубежом.

По информации источника "Интерфакса", администрация президента вместе с заинтересованными ведомствами прорабатывает предложения РСПП.

Минюст, проанализировав их, пришел к выводу, что в целом российская судебная практика уже позволяет подавать и рассматривать в РФ контрсанкционные иски компаний, а также признавать ничтожными просанкционные решения зарубежных судов. При этом министерство высказало поддержку инициативы о запрете на публикацию карточек дел, "содержащих информацию об участвующих в контрсанкционных делах лицах, предмете спора и виде требований", отметил источник "Интерфакса".

Минэкономразвития, напротив, выступило против прямого отказа от публикации данных о подобных судебных делах. Как считают в министерстве, "предложенное регулирование в части закрытия информации о судебных делах с участием российских лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, целесообразно соотносить с необходимостью обеспечения полноты, достоверности и своевременности предоставления информации как основных элементов принципа гласности судопроизводства".

В заключении Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс", отмечается, что введение подобных ограничений "может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов".

Помимо совершенствования механизма привлечения к ответственности отказавшихся от обязательств иностранных компаний РСПП хотел бы законодательно закрепить возможность не учитывать взысканный (в случае положительного решения суда) ущерб в налогооблагаемой базе до момента его фактического получения, так как западные санкции не позволяют зарубежным контрагентам исполнять решения российских судов. Сейчас так называемый кассовый метод учета взысканного ущерба работает как временный механизм: он был введен в 2024 году "для обеспечения справедливости налогообложения и способствования реализации механизма контрсанкционных исков" и действует до 31 декабря 2026 года. По истечении этого срока все присужденные, но фактически не полученные суммы подлежат включению в налоговую базу с уплатой налога.

РСПП предложил закрепить кассовый метод признания таких доходов на постоянной основе. Если эта мера не будет принята, российские компании будут вынуждены платить налог с "бумажных" доходов, либо вовсе отказаться от контрсанкционных исков, предупредили в объединении.