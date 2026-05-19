"Бюро-1440" и РЖД договорились оснастить скоростные поезда спутниковым интернетом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания "Бюро-1440" и ОАО "РЖД" подписали соглашение об оборудовании более 130 скоростных поездов спутниковым интернетом, сообщили в "Бюро-1440" во вторник.

"Всего спутниковым интернетом будет оборудовано 135 скоростных поездов "Ласточка" и "Сапсан" по всей России, включая популярные маршруты Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Краснодар - Сочи, Москва - Минск и другие", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что план реализации программы был подписан в рамках конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде.

"Абонентский терминал "Бюро-1440" для железнодорожного транспорта уже прошел механические тесты на вагоне-лаборатории. До конца года начнется отработка сервиса связи на подвижных составах РЖД, в том числе на поездах скоростного сообщения", - сказано в сообщении.

"Бюро-1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в "ИКС Холдинг"), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.