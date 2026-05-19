"Росатом" проинформировал МАГАТЭ о последствиях обстрелов ВСУ территории ЗАЭС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев завил, что российская сторона проинформировала МАГАТЭ о последствиях атак ВСУ на Запорожскую атомную станцию.

"Сегодня были проинформированы представители МАГАТЭ, которые работают на заездной миссии, и им были продемонстрированы результаты последних обстрелов - это обстрелы трубопровода, который шёл рядом с блоками транспортного цеха, стоянки автотранспорта", - сказал Лихачев журналистам в Пекине.

Лихачев отметил, что тысячи тонн топлива, которые находится на ЗАЭС, в десятки раз превышают количество, которое было Чернобыльской АЭС.

"Самое главное, что большинство этого отработавшего топлива, более 2,6 тысяч тонн, находится в открытых хранилищах, в том числе в зоне действия беспилотных летательных аппаратов", - сказал Лихачев.

Он напомнил, что после завершения перемирия украинская сторона возобновила массовые обстрелы ЗАЭС и Энергодара.

"Прошедшая ночь и утро нам принесло опять серию атак. Причём, в большинстве своем, атаки были на социальную инфраструктуру, на жилые массивы города. То есть, очевидно, что кроме рисков, связанных с воздействием беспилотников, снарядов, ракет, закручивается пружина давления на население, а значит, и на персонал станции. Конечно же, эмоциональный фон очень тяжёлый, и это напряжение не может не сказываться на работе персонала", - сказал он.

Росатом Алексей Лихачев МАГАТЭ ЗАЭС ВСУ Запорожская АЭС
