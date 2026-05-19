За последние 15 лет следователи вернули в бюджет более полутриллиона руб. неуплаченных налогов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - За 15 лет с момента образования СК в бюджет возвращен 561 миллиард рублей неуплаченных налогов, завершено расследование более 30 тысяч уголовных дел данной категории, сообщили в СКР.

Как отметили в ведомстве, такие данные были представлены на совещании по вопросам расследования налоговых преступлений, проведенном главой СКР Александром Бастрыкиным.

"В 2025 году по результатам рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях следственными органами СК России возбуждено свыше 2,8 тысячи уголовных дел. Также на 19% увеличилось количество направленных в суд таких дел", - заявили в СКР.

Там сообщили, что по итогам совещания Бастрыкин "потребовал привлекать к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов, принимать эффективные меры по обеспечению полного возмещения ущерба, причиненного преступлениями".

СКР
