Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали до утра среды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:30 19 мая 2026 года до 08:00 по московскому времени 20 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.