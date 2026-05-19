Военные РФ сообщили о поражении 56 беспилотников над российскими регионами

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 14:00 до 20:00 по Москве вторника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым.