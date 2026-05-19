Трамп в понедельник собрал совещание команды нацбезопасности по теме Ирана, обсуждал военные варианты действий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник провел совещание представителей сферы безопасности, посвященное Ирану и возможному возобновлению военных действий против него, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Два чиновника сказали, что Трамп созвал в понедельник вечером высшее звено аппарата нацбезопасности на встречу по Ирану. Прошел и брифинг на тему военных вариантов действий. Встреча состоялась через несколько часов после того, как Трамп объявил, что он отложил удары по Ирану, запланированные на вторник", - передает портал.

Американские чиновники уточнили, что на самом деле Трамп не принял решения вновь атаковать Иран перед тем, как объявить, что новые удары откладываются.

"Некоторые госслужащие ожидали, что Трамп примет решение об ударах на встрече с командой по нацбезопасности, ожидавшейся во вторник. Но встреча прошла в понедельник вечером", - разъясняет Axios.

В совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф, шеф Пентагона Пит Хегсет, начальник Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие высокопоставленные руководители.

Должностные лица США и региональные источники сообщили порталу, что Трамп повременил с ударами в том числе из-за беспокойства нескольких лидеров стран Персидского залива относительно того, что ответные атаки Ирана придутся на нефтяные объекты и местную инфраструктуру. Лидеры призвали Трампа дать дипломатии еще один шанс.

Многие официальные лица были удивлены заявлениям Трампа в понедельник и признались, что не знают, какой курс избрал президент. Некоторые члены администрации полагают, что если дипломатического прорыва не будет, Трамп снова прибегнет к ударам.

В свой черед региональный источник сказал, что посредники работают с Ираном с целью получить от него более компромиссное предложение, которые удовлетворило бы требования США в ядерной сфере.

Трамп во вторник заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Он уверял, что накануне отменил решение нанести новый удар по Ирану "за несколько часов" до него. Вместе с тем Трамп сказал, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном.

"Я бы сказал - два, три дня; может, пятница, суббота, воскресенье, может, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - прокомментировал Трамп ситуацию.