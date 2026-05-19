Пожар на складе в Подмосковье локализован

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание в складском помещении в Дмитровском районе Московской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"На месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство "контролирует установление всех обстоятельств произошедшего".

"Точные причины возгорания будут установлены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, пожар возник в складском помещении в селе Белый Раст, огонь охватил 5 тыс. кв. м. К тушению привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.