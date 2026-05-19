Поиск

ВМС США перехватили почти 89 связанных с Ираном коммерческих судов с начала морской блокады

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 89 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходившие из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования продолжают тотальное обеспечение блокады США против Ирана, препятствуя потоку грузов в иранские порты и из них. 89 коммерческих судов были перенаправлены для обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник командование сообщало о перехвате 88 судов.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран CENTCOM Аравийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

 Состоялся первый полет прототипа истребителя Су-57 в двухместном варианте

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

 Калининградский губернатор спокойно отреагировал на слова главы МИД Литвы о нападении

Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

 Суд отменил решение о признании авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Разиным

В Петербурге впервые с начала года жара достигла 30 градусов

 В Петербурге впервые с начала года жара достигла 30 градусов

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

 Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Российские ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников за шесть часов вторника

В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

 В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2251 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов