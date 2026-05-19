ВМС США перехватили почти 89 связанных с Ираном коммерческих судов с начала морской блокады

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 89 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходившие из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования продолжают тотальное обеспечение блокады США против Ирана, препятствуя потоку грузов в иранские порты и из них. 89 коммерческих судов были перенаправлены для обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник командование сообщало о перехвате 88 судов.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.