CENTCOM сообщил о перехвате уже 90 связанных с Ираном судов с начала блокады

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады иранских портов ВМС США перехватили уже 90 связанных с Ираном торговых судов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 20 мая, американские ВМС перенаправили 90 коммерческих судов и четыре вывели из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

CENTCOM добавил, что продолжает неукоснительно обеспечивать соблюдение американской блокады иранских портов.

Морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.