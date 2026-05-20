Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в январе-апреле вырос вдвое

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-апреле 2026 года выросли год к году в денежном выражении вдвое (на 97,3%) на низкой прошлогодней базе, составив $3,7 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

В апреле было экспортировано легковых автомобилей на $1,05 млрд (-4,9% месяц к месяцу).

Поставки грузовиков из КНР за четыре месяца 2026 года показали рост на 64,6%, до $241,2 млн. За апрель ввоз составил почти $67 млн (-1,2% м/м).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в январе-апреле снизился год к году на 4,4%, до $720,5 млн. За прошлый месяц их было ввезено на $210,4 млн (-34,4% м/м).

Согласно таможенным данным КНР за предыдущие периоды, экспорт китайских автомобилей в РФ в начале прошлого, 2025-го, года был на минимальных за последние годы уровнях. Предпосылкой для этого, в частности, стало повышение в РФ утильсбора осенью 2024 года с принятием долгосрочной шкалы его индексации с начала каждого года вплоть до 2030-го. Утильсбор с 1 октября 2024 года был разово повышен на 70-85%, с 1 января 2025 года вырос еще в пределах 20% в рамках принятой шкалы. Очередная индексация в рамках шкалы, также в пределах 20%, состоялась и с начала 2026 года. А до нее, с 1 декабря 2025 года, ставки утильсбора были существенно повышены для автомобилей с двигателями мощностью от 160 л.с.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2026 г. с динамикой к АППГ, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 654,9 (+26,9%) 45,7 (+85,4%) 177,7 (-34,2%) Январь-февраль 1510,7 (+101,5%) 106,4 (+160,9%) 353,5 (-13,5%) Январь-март 2619,8 (+93,4%) 174,2 (+76,9%) 510 (-12,9%) Январь-апрель 3674,5 (+97,3%) 241,2 (+64,6%) 720,5 (-4,4%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

По данным "Автостата", за апрель из Китая в РФ было ввезено 24,6 тыс. новых легковых автомобилей (71,6% от общего объема ввоза в страну за месяц) против 20 тыс. шт. в марте. Поставки легковых машин с пробегом в апреле, по подсчетам экспертов агентства, также выросли месяц к месяцу - до 9,4 тыс. шт. (порядка 22,7% от общего объема всего месячного импорта "пробега") с 6,4 тыс. шт. в марте.