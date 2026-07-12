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Военные РФ сообщили о поражении задействованных в интересах ВСУ судов в порту Черноморск

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ударами дронов поразили в порту Черноморск Одесской области осуществляющие транспортировку вооружения и военной техники ВСУ сухогруз и паром, также поражены патрульный катер и переоборудованное для спуска морских дронов рыболовное судно, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары с применением БПЛА-К "Герань-4 Сикер" по парому в порту Черноморск", - говорится в его сообщении.

В ведомстве заявили, что ударами "Герань-4 Сикер" в порту Черноморск поражен сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров армии Украины, сухогруз и патрульный катер.

Как отметили в Минобороны, "все цели поражены".

В воскресенье российское военное ведомство опубликовало соответствующие кадры.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Черноморск Одесская область
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