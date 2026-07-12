СКР возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на остановку в Энергодаре

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на автобусную остановку в городе Энергодар Запорожской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (теракт). Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", - сказала она журналистам в воскресенье.

Петренко отметила, что на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата, а также всех обстоятельств произошедшего.

Утром 12 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобусную остановку по улице Комсомольской в городе Энергодар. В результате погибла женщина, еще четверо получили ранения.

Как ранее сообщил глава горадминистрации города Максим Пухов, трем пострадавшим оказана помощь амбулаторно, еще один человек госпитализирован.