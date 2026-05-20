Володин призвал искать альтернативу для снижения привязанности детей к смартфонам и соцсетям

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Зависимость от мобильных телефонов и интернета, в первую очередь, детей нужно снижать через предложение альтернативных активностей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда говорим о свободе, важна внутренняя свобода. В первую очередь - от зависимостей. В современном мире, пожалуй, самыми распространенными из них стали смартфоны и социальные сети", - написал Володин в среду в своем канале в Мах.

Он отметил, что положительный эффект от развития технологий и интеграции их в повседневные процессы очевиден, но "есть у всего этого и негативные последствия, когда нахождение в виртуальном мире, по сути, замещает живое общение и настоящую жизнь".

"Эксперты даже приходят к выводу, что чрезмерное использование смартфонов в глобальном смысле влияет на вопросы демографии", - добавил председатель Госдумы.

По его словам, развитие технологий серьезно влияет на человека, его образ жизни.

"Это вызов сегодняшнего дня. И на него надо отвечать не запретом. Необходимо предлагать альтернативу. Если говорим о детях, то заменой гаджетам могли бы стать интересные кружки, секции, сезонные оздоровительные лагеря и другие активности", - написал Володин.

По его мнению, "когда они доступны и увлекательны, ребенок проведет меньше времени за смартфоном или компьютером".

"Важно создавать условия для этого. Да, такой путь сложнее, но эффективнее. И эту задачу надо решать всем вместе. Включая родителей. Необходимо обращать внимание на то, сколько времени дети проводят в интернете", - также считает председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
