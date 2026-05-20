Песков заявил, что СВО будет продолжена до достижения поставленных целей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность, что российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам, доносящимся из Киева.

"Конечно, главное на фоне этих заявлений [Владимира] Зеленского принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для населения", - сказал он.

Дмитрий Песков
