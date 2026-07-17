В России число выпускников колледжей в 2026 году выросло до миллиона

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России в 2026 году около 1 млн молодых специалистов вышли на рынок труда в 2026 году, это стало самым высоким показателем за последние годы, сообщает сайт правительства.

"Выпускные вечера в колледжах и техникумах завершились, на рынок труда вышли порядка 1 млн молодых специалистов. Это самый высокий показатель за последние годы: еще пять лет назад выпуск составлял около 700 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Впервые состоялся выпуск по совершенно новым программам: специальности "Обеспечение деятельности службы занятости населения" и профессиям "Мастер вертикального транспорта" и "Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения".

Сдающие государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена чаще всего выбирали следующие направления: "Информационные системы и программирование", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Сварщик", "Мастер сельскохозяйственного производства", "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей".

"В этом году количество бюджетных мест в колледжах увеличено на 30 тысяч - до 880 тысяч, растет число кластеров федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Важно, что усилия по развитию системы СПО приносят конкретные результаты. Работодатели активнее размещают предложения о целевом обучении, а студенты выбирают направления, важные для технологического лидерства нашей страны", - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году система среднего профессионального образования демонстрирует рекордные показатели. "Мы фиксируем интерес к инженерным и IT-специальностям, которые стали самыми массовыми на демонстрационных экзаменах. Отдельно подчеркну: мы наращиваем объемы целевого обучения. И мы видим, что это эффективный инструмент, который помогает связывать амбиции ребят с реальными потребностями заводов и компаний", - заявил министр.

В 2026 году на портале "Работа России" уже размещено более 44,1 тысячи предложений, а до конца года их количество по плану превысит 80 тысяч На настоящий момент подано свыше 18,2 тысячи заявок на целевое обучение по программам СПО, заключено 6 077 договоров. До конца года ожидается заключение более 40 тысяч договоров.

Продолжается приемная кампания. Ожидается, что в новом учебном году в учреждения СПО поступят примерно 1,4 млн человек. Всего в системе среднего профессионального образования действует более 3,3 тысяч профессиональных образовательных организаций и 416 образовательных организаций высшего образования, реализующих программы СПО.