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Минобороны сообщило о подготовке в полках резерва и на полигонах более 140 тыс. военных

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Более 140 тысяч человек подготовлено в полках резерва и на полигонах в текущем году, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны РФ замглавы военного ведомства Юнус-Бек Евкуров.

"Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки, и резервных полков подготовлено более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск", - сказал Евкуров в пятницу.

"Для достижения необходимого уровня подготовки военнослужащих в первом полугодии 2026 года было проведено более 40 практических мероприятий. В том числе впервые в июне 2026 на базе 362-го мотострелкового полка резерва проведен учебно-методический сбор с должностными лицами, отвечающими за подготовку личного в полках резерва. В сборах приняли участие офицеры органов боевой подготовки Объединенной группировки войск, видов и родов войск, военных округов, командиры полков резерва, которые обменялись опытом подготовки личного состава и выработали меры по повышению качества обучения военнослужащих", - отметил генерал армии.

Он сообщил, что для оперативного внедрения боевого опыта в подготовку войск впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекались 107 командиров штурмовых подразделений, которые внесли корректировки в программы подготовки малых тактических групп.

"В рамках реализации целевой задачи поставленной министром обороны РФ по допризывной подготовке молодежи ДОСААФ России увеличено количество военно-учетных специальностей с 20 до 30", - доложил Евкуров.

"Совместно с Главным командованием Военно-Морского флота возобновлена подготовка специалистов по трем специальностям. Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами", - добавил он.

По данным замглавы военного ведомства, в первом полугодии на базе ДОСААФ России подготовлено более 18 тыс. будущих призывников по 30 специальностям, в числе которых водители, специалисты по связи, операторы БПЛА и робототехнических комплексов.

Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров
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