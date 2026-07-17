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Иноагентом признана Либертарианская партия России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов две организации, в том числе Либертарианскую партию России, и двух человек.

Помимо Либертарианской партии, иноагентами признаны проект "Четвертый сектор", журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров.

Всем им вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также создание и/или распространение контента иностранных агентов.

Либертарианцам также вменяют распространение фейков о российской избирательной системе, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности России, а также то, что в партии состоят люди, признанные иноагентами.

Проект "Четвертый сектор" распространял контент нежелательных организаций, а также фейки о российской образовательной системе.

По данным Минюста, Петров выступал против СВО, участвовал в мероприятиях нежелательной организации и мероприятиях иностранных агентов, а также распространял контент нежелательных организаций.

Поливанов выступал против СВО, участвовал в создании и распространении контента нежелательных организаций, а также является директором медиапроекта-иноагента, признанного экстремистским в России.

Либертарианская партия Минюст Четвертый сектор Дмитрий Петров Александр Поливанов
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