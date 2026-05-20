В Госдуме предложили упростить требования к рекламе финансовых услуг

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволит рекламировать банковские, страховые и иные финансовые услуги без указания всех условий, влияющих на доходы и расходы клиента, при наличии в рекламе специального предупреждения и ссылки на официальный сайт.

Поправку предлагается внести в ст. 28 закона "О рекламе", которая регулирует рекламу финансовых услуг. Сейчас реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об условиях оказания услуг, влияющих на сумму доходов или расходов клиента, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий. Исключение составляет лишь реклама услуг, связанных с потребительским кредитом (займом), пользованием им и его погашением.

Депутаты предлагают расширить это исключение. Согласно поправке, запрет умалчивать об условиях не будет распространяться на рекламу, которая содержит предупреждение "изучите все условия финансовой услуги" с указанием на раздел официального сайта лица, оказывающего эти услуги, где потребитель может ознакомиться с подробными условиями.

В рекламе на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В рекламе на телевидении и при кино- и видеообслуживании – не менее трех секунд, при этом под предупреждение должно отводиться не менее 5% площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, не менее 5% рекламной площади.

Требования к составу и содержанию информации, которая должна быть доступна потребителю на официальном сайте, согласно законопроекту, могут определяться в стандартах деятельности финансовых организаций.

Авторы в пояснительной записке отмечают, что современные финансовые продукты, как правило, представляют собой сложные комплексные услуги, параметры которых в совокупности могут влиять на размер доходов или расходов клиента. "Указание всех таких параметров непосредственно в рекламных материалах зачастую невозможно по объективным причинам, связанным с форматом и объемом рекламы, что создает риск формального несоблюдения требований законодательства о рекламе и, как следствие, привлечения финансовых организаций к административной ответственности", - говорится в материалах к законопроекту.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит обеспечить потребителям доступ к полной и значимой информации о финансовых услугах, одновременно снижая риск вынужденного размещения важной информации в недоступных для восприятия виде и форме.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
