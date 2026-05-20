В Белгороде в результате ракетного обстрела повреждены три квартиры и пять машин

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил последствия утреннего ракетного обстрела в городе, когда был поврежден многоквартирный дом. В доме провели поквартирный обход.

"По уточненным данным, пострадали 3 квартиры и 5 автомобилей. На всё имущество составлены акты, - сообщил Демидов. -
Сильнее всего пострадала одна из квартир: пробита кровля и потолок. Во второй серьезно поврежден балкон. В третьей от ударной волны треснул потолок.

Люди не пострадали. Мэр пообещал, что подрядная организация быстро починит крышу.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщал, что в результате ракетного обстрела в Белгороде повреждена кровля многоквартирного дома.

