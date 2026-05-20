В ФСВТС заявили о выраженной Китаем радости успехам РФ на фоне пуска "Сармата"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай дал понять, что рад достижениям России в военной сфере, в частности, пуску "Сармата", заявил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Был, естественно, разговор о том, какие у нас достижения. И китайские коллеги, не называя вещи своими именами, все-таки дали понять, что они за нас рады", - сказал Шугаев в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о поздравлениях в связи с пуском "Сармата".

12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал президента России Владимира Путина, что выполнен успешный пуск "Сармата".

По словам Каракаева, первый полк, оснащенный "Сарматом", будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Красноярском крае.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске "Сармата" стационарного базирования с космодрома Плесецк. "Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", - сообщало оборонное ведомство.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". В ноябре 2022 года генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь сказал, что "Сармат" обеспечит России "щит" на десятилетия.