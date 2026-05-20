Поиск

В ФСВТС заявили о выраженной Китаем радости успехам РФ на фоне пуска "Сармата"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай дал понять, что рад достижениям России в военной сфере, в частности, пуску "Сармата", заявил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Был, естественно, разговор о том, какие у нас достижения. И китайские коллеги, не называя вещи своими именами, все-таки дали понять, что они за нас рады", - сказал Шугаев в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о поздравлениях в связи с пуском "Сармата".

12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев проинформировал президента России Владимира Путина, что выполнен успешный пуск "Сармата".

По словам Каракаева, первый полк, оснащенный "Сарматом", будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Красноярском крае.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске "Сармата" стационарного базирования с космодрома Плесецк. "Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", - сообщало оборонное ведомство.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". В ноябре 2022 года генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь сказал, что "Сармат" обеспечит России "щит" на десятилетия.

Сармат ФСВТС Дмитрий Шугаев Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РКН заявили, что GitHub в РФ не блокируется

Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

 Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Калужский аэропорт возобновил прием самолетов через два дня после введения ограничений

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей

Генпрокуратура выиграла иск на 40 млрд рублей к мурманским рыболовецким компаниям

Гуцан потребовал не допускать, чтобы ответчики продолжали получать доход от изъятых активов

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

 Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

 Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9501 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2262 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов