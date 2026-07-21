В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В России рейтинг ведущих производителей молочной продукции за 2025 год, составленный Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), компаниями "Милкньюс" и Streda Consulting, возглавила "Логика молока", сместившая с этой позиции "Вимм-Билль-Данн" (принадлежит PepsiCo), сообщило Союзмолоко.

Интрига сохранялась вплоть до конца 2025 года: компания "Вимм-Билль-Данн", занимавшая позицию лидера последние несколько лет, сохраняла накопленный ранее отрыв от ключевого конкурента. К декабрю обе компании преодолели рубеж по выручке в 160 млрд рублей.

"Развязка наступила в декабре 2025 года: "Логика молока" приобретает одного из крупнейших производителей мороженого - ГК "Новосибхолод" (№7 по итогам 2025 года) и окончательно вырывается в лидеры", - сообщает отраслевой союз.

Выручка "Логики молока" в 2025 году составила 167,1 млрд рублей (рост на 17,9%), "Вимм-Билль-Данна" - 162,3 млрд рублей (рост на 6,7%).

В пятерке лидеров произошли и другие изменения. "Комос Групп" (63,1 млрд рублей) вернулась на третье место. Осенью 2025 года под ее управление перешел завод "Уфамолагропром", ранее входивший в состав "Вимм-Билль-Данна". Производитель сыров Hochland Russland с выручкой в 60,8 млрд рублей переместился на четвертое место. Ведущий игрок на рынке мороженого и сгущенного молока - ГК "Ренна" (58,1 млрд рублей) сохранил пятое место.

Остальные участники рейтинга, состоящего из 30 компаний, показали рост выручки от 2,5% до 37,5%. Лидерами по темпам роста выручки стали игроки из третьего десятка - ГК "Сыробогатов" (+37,5%), ГК "Базальт Агро" (33,9%), "Лебедяньмолоко" (+25,7%), ГК "РосМол" (+24,7%), "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (+23,3%) и ГК "Руслакто" (+21,1%).

Наименьшие темпы роста (до 10%) продемонстрировали производители сыров и биржевых продуктов, которые в условиях ограниченных экспортных возможностей испытывают наибольшее давление как со стороны импорта из Белоруссии, так и сдержанного внутреннего спроса.

Как заявил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, процитированный в сообщении, впервые за историю рейтингов среди топ-30 переработчиков молока не появилось ни одного нового игрока. Это может свидетельствовать сразу о нескольких важных трансформациях в развитии отрасли. Во-первых, по его словам, это говорит о завершении очередного этапа структурирования и консолидации рынка, который сопровождался циклом активных инвестиций в расширение мощностей и серией сделок M&A разного масштаба и профиля. Во-вторых, крупные региональные игроки, широко представленные в рейтинге еще несколько лет назад, уверенно перешли во второй эшелон, но ряд сильных нишевых игроков еще сохраняют потенциал выхода в лигу лидеров индустрии. В-третьих, индустрия подошла к пиковой точке насыщения внутреннего рынка, и дальнейший рост для большинства компаний будет уже невозможен, особенно с учетом постоянно усиливающегося давления со стороны игроков из Белоруссии.

По словам гендиректора Союзмолоко Артема Белова, также приведенным в сообщении, главный вывод обновленного рейтинга - не только смена лидера, но и подтверждение того, что в условиях высокой волатильности спроса и жесткой конкуренции побеждают компании, способные сочетать масштаб с инвестиционной активностью и гибкостью в управлении ассортиментом. "Устойчивый рост сегодня обеспечивает не столько ценовая конъюнктура, сколько системная работа над себестоимостью, диверсификация портфеля и готовность к сделкам M&A, которые позволяют быстро наращивать долю рынка", - сказал он.