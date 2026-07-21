ФАС завела 15 дел против нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщило ведомство.

Кроме того, проводится анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям.

Так, Удмуртское УФАС установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис". "Компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям. УФАС направило компании предупреждение о необходимости прекращения подобных действий. ООО "Петросервис" надлежит принять меры, направленные на снижение цен на дизтопливо и их приведение к экономически обоснованному уровню", - говорится в сообщении.

От сельхозтоваропроизводителей всего поступило три обращения в адрес ТО ФАС России - в Липецкой, Новосибирской областях и в Республике Коми - по вопросу ценообразования на дизельное топливо, вопрос находится на контроле территориальных органов службы, уточняет ведомство.