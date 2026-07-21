В России производство сельхозтехники в I полугодии снизилось на 2,2%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В России продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке в I полугодии 2026 года показали рост в денежном выражении, но ее производство за тот же период чуть снизилось, а положение производителей при текущей макроэкономике остается критическим.

Об этом сообщили в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш").

По подсчетам ассоциации, за шесть месяцев было выпущено сельхозтехники на 106,2 млрд рублей (-2,2%) при продажах на внутренний рынок в 85,5 млрд рублей (+11,2%) и экспорте в 10,3 млрд рублей (+4%).

В абсолютном выражении "Росспецмаш" фиксирует снижение производства сельхозтехники практически по всем основным видам. По итогам полугодия производство пресс-подборщиков упало почти наполовину (-48,6%, до 514 штук), машин для внесения удобрений - более чем на треть (-34,4%, до 162 штук), кормоуборочных комбайнов и косилок - почти на четверть (-24%, до 79 штук, и -23,6%, до 1185 штук), тракторов - на 14,3% (до 1,6 тысячи штук). Положительную динамику ассоциация отмечает по жаткам (+66,8%, до 1,6 тысячи штук), опрыскивателям (+11,7%, до 666 штук) и сеялкам (+3,6%, до 2 161 штуки).

Увеличение отгрузок на внутренний рынок сельхозтехники российских производителей "Росспецмаш" по итогам полугодия зафиксировал по зерноуборочным комбайнам (+85,7%, до 1564 машин), кормоуборочным комбайнам (+13%, до 113), тракторам (+2,3%, до 1406) и жаткам (+10%, до 1021). Остальные виды техники показали снижение. Российские производители, по оценкам ассоциации, сейчас занимают чуть более половины российского рынка сельхозтехники.

"Росспецмаш" называет финансовое положение большинства членов ассоциации критическим, отмечая, что оно связано "с неоправданным регулированием цен, падением деловой активности потребителей, рекордной дороговизной заемных средств и несправедливым конкурентным давлением со стороны импортной продукции".

Ассоциация в июле направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, попросила поддержать отрасль через расширение перечня налоговых льгот, ограничение стоимости металла и дополнительные меры стимулирования экспорта.