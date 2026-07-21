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РБК сообщил о планах "Внуково" выкупить долю в "Домодедово"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" выкупит у "Шереметьево" 25% в его дочернем ООО "Перспектива", которое ранее приобрело у Росимущества "Домодедово", сообщил РБК со ссылкой на источники.

Сумма сделки составит 16,5 млрд рублей, что равно четверти от цены, по которой "Шереметьево" выкупило "Домодедово" у Росимущества в начале этого года (66,1 млрд рублей). В сделке будут использованы собственные и заемные средства "Внуково", часть денег предоставит крупный госбанк, уточнил собеседник издания, близкий к "Внуково".

До июня 2025 года "Домодедово" контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик. По решению Арбитражного суда Московской области, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, аэропорт был взыскан в доход государства. В январе состоялись приватизационные торги по продаже "Домодедово", их выиграла структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива".

"Внуково" также участвовало в торгах, которые проходили в формате голландского аукциона, но отказалось от борьбы, не пожелав платить за актив больше 66 млрд рублей.

Дмитрий Каменщик Домодедово Внуково Шереметьево
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