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ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты ГД от "Единой России"
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Единая Россия" в количестве 390 человек.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник.

Центризбирком 10 июля заверил федеральный список кандидатов в количестве 390 человек и список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 224 человека от "Единой России". ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Как сообщила на заседании комиссии член Центризбиркома Людмила Маркина, 15 июля представитель партии представил в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов от партии, после чего "в отношении всех кандидатов были направлены представления в уполномоченные органы для проверки достоверности сведений, указанных в документах".

"Результаты проверки подтвердили, что все 390 человек могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва в составе федерального списка кандидатов", - сказала Маркина.

Таким образом, ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму от трех партий. 17 июля Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от КПРФ в количестве 329 человек. 20 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" в количестве 297 человек.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Единая Россия Госдума ЦИК РФ
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