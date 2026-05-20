Москва готова оказать любые посреднические услуги, востребованные в странах Залива

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москва готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Россия выступает за скорейшее разрешение проблемы, связанной с агрессией США и Израиля против Ирана. И мы готовы оказать любые посреднические услуги, которые будут востребованы нашими арабскими друзьями в странах Залива, которые оказались в центре чужой войны, и тоже испытывают существенные страдания в результате тех или иных действий, которые были вызваны нападением Соединенных Штатов и Израиля на Иран", сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, выступает ли РФ посредником между странами Залива и Ираном в нынешней ситуации.