МИД РФ видит в шагах властей Армении риски для союзнических отношений Москвы и Еревана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Последние шаги, предпринятые руководством Армении, несут в себе риск системных изменений в отношениях Москвы и Еревана, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые, очевидно, противоречат духу российско-армянских союзнических отношений и несут в себе риск системных изменений в этих отношениях", - сказал он журналистам в Москве после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности РФ.

Галузин отметил, что "совещание проходило на фоне, к сожалению, усиления негативных тенденций".

"Мы чувствуем, что армянская сторона, армянское руководство не проявляет настроя на то, чтобы прислушаться к нашим предостережениям относительно того, что истинная цель Запада, в том числе Евросоюза, проводящего враждебную политику в отношении России, состоит в том, чтобы использовать против России Армению в процессе реализации тщетной и бесперспективной политики Запада, прежде всего Евросоюза, направленной на нанесение России пресловутого стратегического поражения", - подчеркнул Галузин.