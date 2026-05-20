МИД РФ назвал неприемлемой линию Армении на сохранение членства в ЕАЭС до перехода в ЕС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Для Москвы неприемлема линия, проводимая руководством Армении, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Конечно же, в Москве не могут принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство, а именно линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не переключится на членство в Союзе Европейском. Такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", - заявил он журналистам в Москве после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности РФ.