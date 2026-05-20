МИД РФ заявил, что конкретики на тему дедлайнов Армении по выбору между ЕАЭС и ЕС нет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Никакой конкретики на тему возможных дедлайнов Армении по тому, решит она остаться в ЕАЭС или примет решение вступить в ЕС, пока нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Вы знаете, мы обсудили состояние и перспективы отношений с Арменией. Мы за то, чтобы наступила ясность, относительно того, куда идет Армения. Какой-то конкретики на тему сроков пока нет", - сказал он журналистам в Москве после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности РФ, отвечая на вопрос, будет ли Россия устанавливать для Армении дедлайн, чтобы та определилась, останется она в ЕАЭС или сделает выбор в пользу ЕС.