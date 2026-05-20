Три человека ранены в ДНР при атаке БПЛА

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей пострадали в ДНР в среду в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Он уточнил, что в "Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВСУ ранены мужчина и две женщины". Им оказывается медицинская помощь.