План "Ковер" действует в Самарской области

Приостановил работу аэропорт Самары

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Самарской области введен режим "Ковер", сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах", - написал Федорищев в своем канале в Мах.

Позднее в Росавиации проинформировали, что аэропорт Самары не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее сообщалось об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.