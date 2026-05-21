План "Ковер" действует в Самарской области
Приостановил работу аэропорт Самары
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Самарской области введен режим "Ковер", сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах", - написал Федорищев в своем канале в Мах.
Позднее в Росавиации проинформировали, что аэропорт Самары не принимает и не отправляет самолеты.
Ранее сообщалось об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.