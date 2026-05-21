В Запорожской области жертвами атак БПЛА стали два человека

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате атак БПЛА погибли два человека, еще один пострадал, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль - погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице", - написал Балицкий в Max.

Житель Бердянска был ранен. По данным губернатора, угрозы жизни пострадавшего нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Бердянск Запорожская область
