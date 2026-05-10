Житель Запорожской области пострадал в результате атаки ВСУ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Житель Запорожской области пострадал в Васильевском муниципалитете в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"В Васильевском муниципальном округе, на автодороге село Скельки - город Васильевка при атаке пострадал мужчина 1982 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно", - написал он в своем канале в Max.

Кроме того, в результате атак беспилотников поврежден легковой и два грузовых автомобиля, а также частный дом, добавил губернатор.