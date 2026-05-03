Подросток погиб в Запорожской области после удара дрона ВСУ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Подросток погиб в Каменке-Днепровской (Запорожская область) в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Парень 2010 года рождения находился в районе своего дома, удар вражеского беспилотника был целенаправленный. От полученных ранений подросток погиб на месте", - написал он в своем канале в Max.

По словам губернатора, родственникам погибшего окажут помощь.

Накануне Балицкий сообщал, что энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных атак ВСУ.

Запорожская область Евгений Балицкий
