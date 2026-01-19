Поиск

Председатель ВС РФ заявил, что нехватка кадров является проблемой для судебной системы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов назвал нехватку кадров наиболее болезненной проблемой в судебной системе.

"Проблема текучести и нехватки кадров в аппаратах судов - одна из наиболее острых и болезненных", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, именно сотрудники аппаратов несут на себе значительную часть нагрузки, напрямую не связанной с осуществлением правосудия, но критически важной для его обеспечения.

Краснов отметил, что многие вопросы "носят застарелый характер, например, несколько лет не индексировалась заработная плата, что также повлияло на отток кадров".

