Журналистам, которые будут освещать Послание Путина, придется сдать 2 COVID-теста

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Кремль в понедельник объявил о начале аккредитации журналистов для освещения ежегодного Послания президента Федеральному Собранию, но не сообщил о месте проведения этого мероприятия; для допуска на мероприятие сотрудникам СМИ придется сдать два теста на коронавирус.

Согласно информации на сайте Кремля, "о месте проведения и порядке работы" представители СМИ будут проинформированы 15 апреля.

В сообщении отмечается, что "ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора".

В связи с этим для аккредитации на Послание вводятся квоты для представителей СМИ, как электронных, так и печатных.

Обязательным условием допуска на площадку мероприятия будет наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 и 20 апреля, соответственно, подчеркивается в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщалось, Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля.