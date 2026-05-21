Пропавшую в Тульской области девочку нашли живой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Тульской области нашли живой трехлетнюю девочку, которая пропала 20 мая в рабочем поселке Дубна, сообщил областной главк СКР.

"Ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Девочка исчезла на прогулке. По факту было возбуждено уголовное дело. Ее искали больше 200 человек - следователи, сотрудники полиции, спасатели, водолазы и волонтеры. На месте был развернут штаб поиска. Отрабатывались маршруты как в населенном пункте, так и на природе.

Дубна СКР Тульская область
