В Запорожской области создан новый спасательный центр с участием военных

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Запорожской области создан новый спасательный центр за счет дополнительной численности военнослужащих, его начали укомплектовывать техникой и личным составом, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Он добавил, что в ближайших планах создание новых спасательных воинских формирований "для прикрытия территорий Республики Крым, Калининградской области и Северо-Кавказского региона".

По словам министра, "предстоит огромная работа по разминированию инфраструктуры, сельхозземель и жилых домов на приграничных и освобожденных территориях".

В связи с этим, прорабатывается вопрос создания органов управления и координации противоминной деятельности, а также поэтапного увеличения численности подразделений МЧС России, непосредственно привлекаемых к разминированию.

Глава ведомства, сообщил также, что в 68 субъектах уже созданы спасательные службы как новый вид сил гражданской обороны. "Эту работу планируется завершить во всех субъектах до конца текущего года", - добавил Куренков.

