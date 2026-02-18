Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - МЧС договорилось с Минобороны о привлечении до 5 тысяч срочников для комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС), сообщил в Совете Федерации глава МЧС Александр Куренков.

"С Минобороны России достигнуты договоренности о выделении МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования подразделений ФПС без увеличения штатной численности МЧС России", - сказал он.

Это решение он объяснил нехваткой кадров.

"Вопрос оттока кадров в МЧС является наиболее чувствительным. Общая укомплектованность подразделений ФПС составляет 65,5%", - сказал министр.

По его данным, дефицит кадров в Запорожской области составляет 20%, в ДНР, ЛНР и Владимирской области - 26%, в Москве и Магаданской области - 27%, в Тульской области - 30%, в Удмуртской области - 35%, в Херсонской области - более 51%.