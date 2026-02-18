Куренков оценил в 35% нехватку кадров в противопожарной службе МЧС России

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы (ФПС) составляет 65,5%.

"Вопрос оттока кадров в МЧС является наиболее чувствительным. Общая укомплектованность подразделений ФПС составляет 65,5%", - сказал Куренков во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

По его данным, дефицит кадров в Запорожской области составляет 20%, в ДНР, ЛНР и Владимирской области - 26%, в Москве и Магаданской области - 27%, в Тульской области - 30%, в Удмуртской области - 35%, в Херсонской области - более 51%.

Ранее глава МЧС заявил о дефиците кадров в подразделениях ведомства из-за низкой оплаты труда. "Одной из проблем для министерства по-прежнему остается отток кадров из реагирующих подразделений. Основная причина - низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки. Это неоднократно подтверждалось Счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий в МЧС России", - сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в понедельник.

Он отметил, что МЧС совместно с Минфином уже прорабатывает вопрос увеличения финансирования для повышения оклада сотрудникам ведомства.



