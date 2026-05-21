За восемь часов над регионами РФ и Каспийским морем нейтрализованы 196 дронов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 7:00 до 15:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 196 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в министерстве обороны РФ в четверг.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря.