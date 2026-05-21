Более 110 беспилотников уничтожено в Брянской области с утра четверга

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

"В период с 7:00 до 15:00 над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 116 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на поселок Белая Березка Трубчевского района и одном раненом мирном жителе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2026 года Военная операция на Украине
Брянская область Егор Ковальчук
