Более 110 беспилотников уничтожено в Брянской области с утра четверга

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

"В период с 7:00 до 15:00 над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 116 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на поселок Белая Березка Трубчевского района и одном раненом мирном жителе.