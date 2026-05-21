Калининская АЭС работает штатно на фоне сообщений об атаке БПЛА на Тверскую область

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Калининская АЭС работает в штатном режиме, сообщило управлений коммуникаций атомной станции в четверг.

"Энергоблоки Калининской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.

В настоящее время на АЭС в работе находятся три энергоблока, на энергоблоке №4 продолжается плановый ремонт.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее правительство Тверской области сообщило об уничтожении четырех беспилотников над регионом. Пострадавших и разрушений нет.

Со своей стороны врио губернатора региона Виталий Королев уточнил в своем канале в Мах, что обломки сбитого дрона попали в крышу пятиэтажного жилого дома в городе Удомля. В доме частично повреждены окна и небольшой участок кровли.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.

