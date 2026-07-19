Трое детей ранены в результате атаки беспилотника на белгородский поселок

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате атаки БПЛА в поселке Разумное Белгородской области, сообщает вечером в воскресенье региональный оперштаб.

"9-летняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик - осколочное ранение плеча. Трёхлетний ребёнок, предварительно, получил акубаротравму", - говорится в сообщении штаба в канале Мах.

Еще у двух женщин предварительный диагноз "акубаротравмы", уточняет оперштаб.

Кроме этого, на месте атаки повреждены остекление, фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей.