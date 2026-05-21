Госкомпании РФ с начала года погасили задолженность перед малым бизнесом на 1,3 млрд руб.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские госкомпании с начала 2026 года погасили задолженность перед субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП".

"Задержки оплат по исполненным договорам в рамках 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") являются сейчас самой крупной темой, по которой обращаются предприниматели через наш специальный сервис обратной связи на МСП.РФ, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Каждая вторая жалоба от бизнеса связана с этой тематикой".

По данным корпорации, в текущем году от субъектов МСП поступило 237 обращений о неплатежах госкомпаний по исполненным договорам на общую сумму в 1,6 млрд рублей.

Всего же в "Корпорацию МСП" с начала 2026 года поступило более 800 обращений. Из них около 50% связаны с неплатежами госкомпаний и госзаказчиков (осуществляют закупки в соответствии с законом "О контрактной системе", 44-ФЗ), а 30% - жалобы на работу маркетплейсов. С последними корпорация также ведет работу и к настоящему времени добилась возвращения селлерам и владельцам ПВЗ (пункты выдачи заказов) 40 млн рублей, взысканных маркетплейсами в виде штрафов.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что по итогам 2025 года задолженность госкомпаний перед поставщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства выросла в 3 раза до 4,1 млрд рублей. При этом Исаевич отмечал, что с начала 2024 года корпорация совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России по 72 обращениям взыскала с госкомпаний задолженность на 855 млн рублей.

"Мы индивидуально разбираем каждый случай, связываемся с госкомпанией, чтобы получить информацию от второй стороны и совместно найти сбалансированное решение, - говорил он в феврале текущего года. - Сейчас у нас в работе 321 обращение на сумму более 3 млрд рублей, из них 90 - находятся на рассмотрении в ФАС, по 37 - погашение идет по согласованному графику".

Тогда же, в феврале, был создан федеральный штаб по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, который возглавил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В него вошли представители Минэкономразвития, Федерального казначейства, ФАС России, Корпорации МСП и деловых общественных объединений.

Осенью прошлого года "Корпорация МСП" сообщала о том, что готовит проект правительственных директив для крупнейших госкомпаний о включении в число ключевых показателей эффективности руководителей таких компаний отсутствие задолженности перед субъектами МСП по исполненным договорам.

Также летом 2025 года тогда еще заместитель министра финансов (позднее ушел на пенсию - ИФ) Алексей Лавров заявлял о том, что Минфин РФ и Федеральное казначейство прорабатывают вопрос введения электронного актирования в рамках закупок госкомпаний (регулируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - 223-ФЗ). Необходимость такого шага Лавров объяснял, в частности, тем, что заказчиками не всегда соблюдается срок оплаты по договорам с субъектами МСП - 7 дней.

"Понятно, что задержки стали смещаться на период подписания акта приемки - какой толк от 7 дней, если никто не контролирует другие сроки", - говорил он.

Регуляторы планируют повторить в 223-ФЗ схему, реализованную в 44-ФЗ, где семидневный срок оплаты соблюдается. В том числе благодаря электронному актированию, когда поставщик направляет заказчику через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок закрывающий документ. В таком случае у заказчика на его подписание или отказ от подписания (если считает контракт не исполненным - ИФ) есть строго ограниченное время.

В настоящее время за нарушение заказчиком срока оплаты по договору с МСП-поставщиком предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Корпорация МСП Минфин Федеральное казначейство
