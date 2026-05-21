В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что после того, как в отношении бывшего председателя компартии Кубы Рауля Кастро были выдвинуты обвинения в связи с событиями 1996 года, следующим шагом будет незамедлительное издание ордера на его арест, сообщила в четверг вещающая из США для Кубы радиостанция "Радио Марти".

По его словам, "американское правосудие постоянно предъявляет обвинения лицам, находящимся за пределами страны, и существует множество способов доставить их в США".

"Причина, по которой мы предъявляем кому-либо официальное обвинение, заключается в том, что мы хотим, чтобы этот человек предстал перед правосудием", - отметил Бланш.

Накануне министерство юстиции США обнародовало обвинения против Рауля Кастро и пяти других лиц, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Hermanos en rescate. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что попытка властей США предъявить обвинения Кастро не имеет никаких правовых оснований.