Поиск

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах
Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что после того, как в отношении бывшего председателя компартии Кубы Рауля Кастро были выдвинуты обвинения в связи с событиями 1996 года, следующим шагом будет незамедлительное издание ордера на его арест, сообщила в четверг вещающая из США для Кубы радиостанция "Радио Марти".

В миреТрамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из ВенесуэлыТрамп сообщил, что Мадуро пойман и вывезен из ВенесуэлыЧитать подробнее

По его словам, "американское правосудие постоянно предъявляет обвинения лицам, находящимся за пределами страны, и существует множество способов доставить их в США".

"Причина, по которой мы предъявляем кому-либо официальное обвинение, заключается в том, что мы хотим, чтобы этот человек предстал перед правосудием", - отметил Бланш.

Накануне министерство юстиции США обнародовало обвинения против Рауля Кастро и пяти других лиц, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Hermanos en rescate. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что попытка властей США предъявить обвинения Кастро не имеет никаких правовых оснований.

США Рауль Кастро Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

 В США заявили о необходимости ареста Рауля Кастро по обвинению в убийствах

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

 ОАЭ выступили против иранского плана по контролю Ормузского пролива

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

 Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2275 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов