Президент Кубы назвал противозаконными обвинения США против Рауля Кастро

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Попытка властей США предъявить обвинения бывшему председателю Компартии Кубы Раулю Кастро не имеет никаких правовых оснований, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Это политический акт без каких-либо юридических оснований и направленный лишь на укрепление сфабрикованного дела, призванного оправдать безрассудную агрессию в отношении Кубы", - написал он в среду в соцсети Х.

По словам президента Кубы, США лгут и манипулируют фактами, связанными с событиями 1996 года, когда кубинцы сбили два самолета гуманитарной организации, основанной кубинскими экспатами в США. При этом, отметил Диас-Канель, в Вашингтоне прекрасно знают, что с кубинской стороны тогда не было никаких нарушений международного права, напротив, Куба действовала в рамках законной самообороны.

Ранее в среду министерство юстиции США обнародовало обвинения против Рауля Кастро и пяти других лиц, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Hermanos en rescate.